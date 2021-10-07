Вхід тільки вакцинованим. Всі правила і обмеження "червоної" зони

"Червона" зона карантину в Україні може з'явитися найближчим часом. У ряді регіонів введуть жорсткі обмеження, привілеї отримають лише власники "зелених" COVID-сертифікатів.

Детальніше про те, які регіони можуть потрапити в "червону" зону і яких обмежень чекати - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що заборонено в "червоній" зоні

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів.

У цій зоні дозволена робота АЗС, продуктових магазинів, пошти, ветклінік та аптек.

Хто може потрапити в "червону" зону

За даними МОЗ, за останню добу в Україні зафіксовано понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу, 12 областей за своїми показниками відповідають вже не "жовтій", а "помаранчевій" зоні.

Крім того, за даними Київської школи економіки, під загрозою "червоної" зони знаходяться три області Харківська, Херсонська та Запорізька.

Рішення про перехід регіону в "червону" зону приймає держкомісі з ТЕБ і НС. За інформацією РБК-Україна, таке засідання може відбутися сьогодні.

COVID-сертифікат

Для підтвердження вакцинації в Україні ввели COVID-сертифікати. На даний момент є два види даного документа: "жовтий" - для однієї дози, "зелений" - для повного курсу вакцинації. "Жовтий" сертифікат дозволяє уникнути обмежень в "жовтій" зоні, а в "червоній" зоні діє тільки "зелений" сертифікат.

Крім того, в розробці COVID-сертифікат для тих, хто перехворів, а також для негативних ПЛР-тестів.

Як уникнути обмежень "червоної" зони

Власники "зелених" COVID-сертифікатів можуть уникнути обмежень "червоної" зони, але умовою роботи бізнесу є стовідсоткова вакцинація (співробітники та відвідувачі повинні бути повністю вакциновані).

Крім того, "зелені" COVID-сертифікати є умовою роботи шкіл. У "червоній" зоні можуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 100% педагогів. Винятком є лише молодша школа і садки.