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Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов

Автор: Ольга Белей

Карантин в Украине с 6 декабря ужесточили. Теперь при входе в заведение сотрудники должны не только проверять наличие COVID-документов у посетителей, но и сканировать QR-коды с помощью приложения "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Так, с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в "желтых" зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки.

"В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что представители заведений на входе должны проверять QR-коды с помощью сканирования в "Дие". Национальная полиция будет тщательно проверять соблюдение этих правил", - говорится в сообщении.

Напомним, что с сегодняшнего дня, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина.

Добавим, в Украине впервые с октября коронавирусом за сутки заразились менее 5 тысяч человек.

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