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Вінницька область переходить у "червону" зону: названо дату

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Понеділок 15 листопада 2021 17:48
Вінницька область переходить у "червону" зону: названо дату Фото: Вінницька область переходить в "червону" зону з 18 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розширила "червону" зону адаптивного карантину в Україні. Вже цього тижня "червона" зона почне діяти у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова.

Обмеження "червоної" зони у Вінницькій області почнуть діяти з півночі 18 листопада.

З четверга у Вінницькій області буде заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані.

Крім того, для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Які області вже в "червоній" зоні

Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України, це:

  1. Херсонська,
  2. Одеська,
  3. Запорізька,
  4. Донецька,
  5. Дніпропетровська,
  6. Сумська,
  7. Миколаївська,
  8. Рівненська,
  9. Житомирська,
  10. Івано-Франківська,
  11. Київська,
  12. Луганська,
  13. Хмельницька,
  14. Чернігівська,
  15. Львівська,
  16. Черкаська,
  17. Волинська.
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