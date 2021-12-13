ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Винницкая область может перейти в "желтую" зону

Новина українською →
Винница, Понедельник 13 декабря 2021 15:07
Винницкая область может перейти в "желтую" зону Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина. Винницкая область может перейти в "желтую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Он напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из "красной" зоны.

"Сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассматриваться вопрос о ее переводе в "желтую" зону", - отметил Шмыгаль.

Минздрав анонсировал выход двух областей из "красной" зоны

Сегодня утром министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны.

"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал он.

Напомним, в "красной" зоне карантина находится 10 областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе