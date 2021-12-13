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Вінницька область може перейти в "жовту" зону

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Вінниця, Понеділок 13 грудня 2021 15:07
Вінницька область може перейти в "жовту" зону Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину. Вінницька область може перейти в "жовту" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Він нагадав, що з 7 грудня дев'ять областей вийшли з "червоної" зони.

"Нині критеріям виходу з неї відповідає Вінницька область, тож розглядатиметься питання щодо її переведення у "жовту" зону", - зазначив Шмигаль.

МОЗ анонсував вихід двох областей з "червоної" зони

Сьогодні зранку міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував вихід ще двох областей з "червоної" зони.

"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку", - сказав він.

Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину перебуває 10 областей.

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