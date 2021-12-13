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Винницкая область может перейти в "желтую" зону

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина. Винницкая область может перейти в "желтую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Он напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из "красной" зоны.

"Сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассматриваться вопрос о ее переводе в "желтую" зону", - отметил Шмыгаль.

Минздрав анонсировал выход двух областей из "красной" зоны

Сегодня утром министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны.

"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал он.

Напомним, в "красной" зоне карантина находится 10 областей.

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