Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина. Винницкая область может перейти в "желтую" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Он напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из "красной" зоны.
"Сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассматриваться вопрос о ее переводе в "желтую" зону", - отметил Шмыгаль.
Сегодня утром министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны.
"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал он.