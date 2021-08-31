Вирус в легких: названа главная причина смерти от СOVID-19

Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких. Иммунитет попросту не справляется с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в журнале Nature Microbiology.

По словам профессора Университета Нью-Йорка Имрана Сулаймана, ученые провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами СOVID-19.

"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - отметил он.

В частности, было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которых госпитализировали в критическом состоянии. Выяснилось, что у умерших концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях была в десять раз больше чем у тех, кто выжил.

Также в исследовании говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержки иммунитета в борьбе против COVID-19.