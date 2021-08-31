Вірус в легенях: названа головна причина смерті від СOVID-19
Американські вчені прийшли до висновку, що головною причиною смертності від СOVID-19 є велика концентрація частинок вірусу SARS-CoV-2 в легенях. Імунітет просто не справляється з ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в журналі Nature Microbiology.
За словами професора Університету Нью-Йорка Імрана Сулаймана, вчені провели детальне дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами СOVID-19.
"Спостереження показують, що головною причиною смертей від COVID-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях", - зазначив він.
Зокрема, було проаналізовано розвиток вторинних інфекцій в легенях у 580 пацієнтів, яких госпіталізували в критичному стані. З'ясувалося, що у померлих концентрація SARS-CoV-2 в нижніх дихальних шляхах була в десять разів більше ніж у тих, хто вижив.
Також в дослідженні говориться, що в роботі імунітету у пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з вірусом. Передбачається, що виявлення цієї проблеми дасть можливість створити препарати для підтримки імунітету в боротьбі проти COVID-19.
Нагадаємо, раніше вчені з США заявили, що випадки зараження штамом "Дельта" почастішали у COVID-вакцинованих людей.