Вице-премьер Стефанишина заболела коронавирусом
Фото: вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в начале своего онлайн-выступления во время одной из конференций госорганов власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции "Коммуникационная кампания EUКраїна: отчет и анализ".
"К сожалению, не могу быть с вами физически - COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.
Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников снова заболел коронавирусом.
Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак также недавно получил положительный тест на коронавирус, вскоре стало известно о его выздоровлении.