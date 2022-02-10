Вице-премьер Стефанишина заболела коронавирусом

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в начале своего онлайн-выступления во время одной из конференций госорганов власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции "Коммуникационная кампания EUКраїна: отчет и анализ".

"К сожалению, не могу быть с вами физически - COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.