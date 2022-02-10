Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на коронавірус

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила на початку свого онлайн-виступу під час однієї з конференцій держорганів влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз".

"На жаль, не можу бути з вами фізично - COVID нещадний до всіх", - сказала Стефанішина.