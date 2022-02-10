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Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на коронавірус

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 11:06
Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на коронавірус Фото: віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила на початку свого онлайн-виступу під час однієї з конференцій держорганів влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз".

"На жаль, не можу бути з вами фізично - COVID нещадний до всіх", - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков знову захворів на коронавірус.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак також нещодавно отримав позитивний тест на коронавірус, незабаром стало відомо про його одужання.

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