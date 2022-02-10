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Вице-премьер Стефанишина заболела коронавирусом

Автор: Мария Кучерявец

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в начале своего онлайн-выступления во время одной из конференций госорганов власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции "Коммуникационная кампания EUКраїна: отчет и анализ".

"К сожалению, не могу быть с вами физически - COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников снова заболел коронавирусом.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак также недавно получил положительный тест на коронавирус, вскоре стало известно о его выздоровлении.

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Ольга СтефанишинаКоронавирус