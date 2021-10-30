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Вице-президент США привилась дополнительной дозой вакцины от коронавируса

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Суббота 30 октября 2021 21:51
Вице-президент США привилась дополнительной дозой вакцины от коронавируса Фото: вице-президент США привился дополнительной дозой вакцины от коронавирус (twitter.com/VP)
Автор: Сергей Пышкин

Вице-президент США Камала Харрис привилась бустерной дозой вакцины против коронавируса. Призвала всех брать пример.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Камалы Харрис.

Как отметила Харрис, вакцины являются бесплатными, безопасными и спасают жизни.

"Сегодня я получила бустерную прививку. Я хочу призвать всех сделать то же самое, если вы имеете на это право. Вакцины бесплатные, безопасные и спасут вам жизнь", - отметила вице-президент.

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