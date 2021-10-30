Вице-президент США привилась дополнительной дозой вакцины от коронавируса
Фото: вице-президент США привился дополнительной дозой вакцины от коронавирус (twitter.com/VP)
Вице-президент США Камала Харрис привилась бустерной дозой вакцины против коронавируса. Призвала всех брать пример.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Камалы Харрис.
Как отметила Харрис, вакцины являются бесплатными, безопасными и спасают жизни.
"Сегодня я получила бустерную прививку. Я хочу призвать всех сделать то же самое, если вы имеете на это право. Вакцины бесплатные, безопасные и спасут вам жизнь", - отметила вице-президент.