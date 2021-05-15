Власти Индии признали факт сброса в реку Ганг тел жертв COVID

Власти Индии признали факт сброса в реку Ганг тел жертв коронавируса. Правительство объясняет такую тревожную практику бедностью и страхом людей перед болезнью в отдаленных районах страны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо правительства одного из индийских штатов.
"Администрация имеет информацию о том, что тела тех, кто болел COVID-19 или любой другой болезнью, выбрасывают в реки, а не утилизируют по надлежащим ритуалам", - заявил чиновник Манодж Кумар Сингх в письме от 14 мая руководителям районов.
Отмечается, что тела были обнаружены в священной для местных жителей реке Ганг и ее притоках.
Штат Уттар-Прадеш, где проживает 240 миллионов человек, сильно пострадал от второго всплеска в Индии COVID-19. Эксперты в области здравоохранения говорят, что сейчас многие случаи не выявляются в деревнях штата, где проживает большинство его жителей.
"Во многих местах из рек тела были извлечены", - сообщил Манодж Кумар Сингх.
Он также отметил, что тенденция может быть вызвана нехваткой средств у людей на приобретение таких материалов, как, например, дрова для кремации.
Он попросил чиновников сельского уровня пресекать сброс трупов в воду и пообещал, что правительство штата заплатит бедным семьям погибших 5000 рупий (68 долларов США) для кремации или захоронения тел. Государство также попросило полицию патрулировать реки, чтобы прекратить эту практику.
Ранее СМИ сообщили, что тела людей, которые умерли, предположительно, от коронавируса, обнаружили в реке Ганг в индийском штате Бихар. В реке может находиться около 100-150 тел.
Тела могли быть сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные жители считают, что люди из расположенных на берегу поселков выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.