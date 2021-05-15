Власти Индии признали факт сброса в реку Ганг тел жертв COVID

"Администрация имеет информацию о том, что тела тех, кто болел COVID-19 или любой другой болезнью, выбрасывают в реки, а не утилизируют по надлежащим ритуалам", - заявил чиновник Манодж Кумар Сингх в письме от 14 мая руководителям районов.

Отмечается, что тела были обнаружены в священной для местных жителей реке Ганг и ее притоках.

Штат Уттар-Прадеш, где проживает 240 миллионов человек, сильно пострадал от второго всплеска в Индии COVID-19. Эксперты в области здравоохранения говорят, что сейчас многие случаи не выявляются в деревнях штата, где проживает большинство его жителей.

"Во многих местах из рек тела были извлечены", - сообщил Манодж Кумар Сингх.

Он также отметил, что тенденция может быть вызвана нехваткой средств у людей на приобретение таких материалов, как, например, дрова для кремации.

Он попросил чиновников сельского уровня пресекать сброс трупов в воду и пообещал, что правительство штата заплатит бедным семьям погибших 5000 рупий (68 долларов США) для кремации или захоронения тел. Государство также попросило полицию патрулировать реки, чтобы прекратить эту практику.