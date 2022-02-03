ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Власти Италии объявили о снятии COVID-ограничений в ближайшее время

Новина українською →
Италия, Четверг 03 февраля 2022 02:16
Власти Италии объявили о снятии COVID-ограничений в ближайшее время Фото: Италия объявила скорую отмену COVID-ограничений (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Власти Италии объявили, что в ближайшее время продолжат снимать COVID-ограничения, которые объявлены в стране. Это связано с тем, что распространение штамма коронавируса "Омикрон" начало замедляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас в стране уже отменили многие ограничения для вакцинированных людей, в том числе в транспорте, барах и ресторанах. Однако для невакцинированных итальянцев жесткие ограничения остаются в силе. К примеру, они должны носить маски даже на открытом воздухе.

Премьер-министр Марио Драги объявил, что скоро объявит график отмены ограничений по распространению COVID-19.

"В ближайшие недели мы продолжим этот путь открытия. Основываясь на научных данных… мы объявим график снятия текущих ограничений", - сказал он.

Отметим, что вакцинация от коронавируса прошла довольно успешно в Италии. Более 80% людей получили две прививки от коронавируса, а более 57% получили третью бустерную дозу.

Напомним, что Норвегия отменяет большую часть карантинных ограничений. Людям разрешат посещать бары и рестораны и позволят работать в офисах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе