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Влада Італії оголосила про зняття COVID-обмежень найближчим часом

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Італія, Четвер 03 лютого 2022 02:16
Влада Італії оголосила про зняття COVID-обмежень найближчим часом Фото: Італія оголосила скасування COVID-обмежень найближчим часом (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Влада Італії оголосила, що найближчим часом продовжить знімати COVID-обмеження, які оголошені в країні. Це з тим, що поширення штаму коронавірусу "Омікрон" почало сповільнюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зараз у країні вже скасували багато обмежень для вакцинованих людей, у тому числі у транспорті, барах та ресторанах. Однак для невакцинованих італійців жорсткі обмеження залишаються в силі. Наприклад, вони мають носити маски навіть у відкритому повітрі.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі оголосив, що незабаром оголосить графік скасування обмежень щодо поширення COVID-19.

"Найближчими тижнями ми продовжимо цей шлях відкриття. На основі наукових даних... ми оголосимо графік зняття поточних обмежень", - сказав він.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу пройшла досить успішно в Італії. Понад 80% людей отримали два щеплення від коронавірусу, а понад 57% отримали третю бустерну дозу.

Нагадаємо, що Норвегія скасовує більшу частину карантинних обмежень. Людям дозволять відвідувати бари та ресторани та дозволять працювати в офісах.

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