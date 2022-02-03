Влада Італії оголосила про зняття COVID-обмежень найближчим часом
Влада Італії оголосила, що найближчим часом продовжить знімати COVID-обмеження, які оголошені в країні. Це з тим, що поширення штаму коронавірусу "Омікрон" почало сповільнюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зараз у країні вже скасували багато обмежень для вакцинованих людей, у тому числі у транспорті, барах та ресторанах. Однак для невакцинованих італійців жорсткі обмеження залишаються в силі. Наприклад, вони мають носити маски навіть у відкритому повітрі.
Прем'єр-міністр Маріо Драгі оголосив, що незабаром оголосить графік скасування обмежень щодо поширення COVID-19.
"Найближчими тижнями ми продовжимо цей шлях відкриття. На основі наукових даних... ми оголосимо графік зняття поточних обмежень", - сказав він.
Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу пройшла досить успішно в Італії. Понад 80% людей отримали два щеплення від коронавірусу, а понад 57% отримали третю бустерну дозу.
Нагадаємо, що Норвегія скасовує більшу частину карантинних обмежень. Людям дозволять відвідувати бари та ресторани та дозволять працювати в офісах.