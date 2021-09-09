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Власти Сиднея рассказали, когда ослабят карантин: откроют бары и спортзалы

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Австралия, Четверг 09 сентября 2021 07:26
Власти Сиднея рассказали, когда ослабят карантин: откроют бары и спортзалы Фото: власти Сиднея рассказали, когда ослабит карантин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В столице Австралии Сиднее местные власти рассказали, когда смогут ослабить карантинные ограничения. Это будет зависеть от вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Сиднея обещают ослабить карантин и открыть бары, закусочные и спортивные залы по всему городу. Однако это произойдет в случае, если к середине октября в австрийской столице 70% жителей пройдет полную вакцинацию от коронавируса.

"Жизнь с COVID означает, что у вас будет осторожное и поэтапное повторное открытие, как только вы достигнете высоких показателей вакцинации среди взрослого населения", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Согласно плану, пабы и кафе в Сиднее могут открыться раньше, чем школы города, которые с 25 октября начнут занятия для младших возрастных групп.

"Дата (открытия школы) назначена, потому что мы должны обеспечить определенность и планирование для школьных сообществ ... но для взрослых у нас есть возможность быть более гибкими", - сказал Бережиклян.

Ограничения в Сиднее ввели после роста случаев заболевания штаммом "Дельта". Также власти принялись активно вакцинировать людей, чтоб уберечь их от опасного вируса.

Сейчас в Сиднее вакцинировали полностью 43% населения от 16 лет и 76% получили хотя бы одну дозу вакцины.

Напомним, что в Австралии будут прививать подростков от 12 лет. Для них предусмотрено использование вакцины Pfizer.

Ранее сообщалось, что больницы Сиднея не успевают принимать больных. Властям пришлось разворачивать палатки и закупать оборудование.

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