Власти Сиднея рассказали, когда ослабят карантин: откроют бары и спортзалы

В столице Австралии Сиднее местные власти рассказали, когда смогут ослабить карантинные ограничения. Это будет зависеть от вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Сиднея обещают ослабить карантин и открыть бары, закусочные и спортивные залы по всему городу. Однако это произойдет в случае, если к середине октября в австрийской столице 70% жителей пройдет полную вакцинацию от коронавируса.

"Жизнь с COVID означает, что у вас будет осторожное и поэтапное повторное открытие, как только вы достигнете высоких показателей вакцинации среди взрослого населения", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Согласно плану, пабы и кафе в Сиднее могут открыться раньше, чем школы города, которые с 25 октября начнут занятия для младших возрастных групп.

"Дата (открытия школы) назначена, потому что мы должны обеспечить определенность и планирование для школьных сообществ ... но для взрослых у нас есть возможность быть более гибкими", - сказал Бережиклян.

Ограничения в Сиднее ввели после роста случаев заболевания штаммом "Дельта". Также власти принялись активно вакцинировать людей, чтоб уберечь их от опасного вируса.

Сейчас в Сиднее вакцинировали полностью 43% населения от 16 лет и 76% получили хотя бы одну дозу вакцины.