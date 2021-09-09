Влада Сіднея розповіла, коли послабить карантин: відкриють бари і спортзали

У столиці Австралії Сідней місцева влада розповіла, коли зможе послабити карантинні обмеження. Це буде залежати від вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Сіднея обіцяє послабити карантин і відкрити бари, закусочні й спортивні зали по всьому місту. Однак це відбудеться у випадку, якщо до середини жовтня в австрійській столиці 70% жителів пройде повну вакцинацію від коронавірусу.

"Життя з COVID означає, що у вас буде обережне і поетапне повторне відкриття, як тільки ви досягнете високих показників вакцинації серед дорослого населення", - заявила прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

Згідно з планом, паби та кафе в Сіднеї можуть відкритися раніше, ніж школи міста, які з 25 жовтня почнуть заняття для молодших вікових груп.

"Дата (відкриття школи) призначена, тому що ми повинні забезпечити визначеність і планування для шкільних спільнот... але для дорослих у нас є можливість бути більш гнучкими", - сказав Бережиклян.

Обмеження в Сіднеї ввели після зростання випадків захворювання штамом "Дельта". Також влада почала активно вакцинувати людей, щоб уберегти їх від небезпечного вірусу.

Зараз в Сіднеї вакцинували повністю 43% населення від 16 років і 76% отримали хоча б одну дозу вакцини.