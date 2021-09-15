Военных США обязали вакцинироваться от COVID-19 до 15 декабря

Все солдаты действующей службы США пройдут вакцинацию от коронавируса до 15 декабря. Об этом заявили в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Генерал-лейтенант и генеральный хирург армии США Р. Скотт Дингл заявил, что это вопрос жизни и смерти.

"Это буквально вопрос жизни и смерти для наших солдат, их семей и сообществ, в которых мы живем", - заявил он.

Он также отметил, что обязательную вакцинацию для солдат вводят из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

"Количество случаев заболевания и смертей продолжают вызывать беспокойство по мере распространения варианта "Дельта", что делает защиту войск посредством обязательной вакцинации приоритетом здоровья и готовности для всей армии", - говорит Дингл.

В первую очередь будут вакцинировать действующих военных, а подразделения резерва и национальной гвардии будут полностью вакцинированы до 30 июня 2022 года.

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III в августе издал указ, предписывающий обязательную вакцинацию для военнослужащих. Он поручил секретарям различных видов вооруженных сил установить амбициозные сроки реализации и регулярно отчитываться о завершении вакцинации.