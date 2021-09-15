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Военных США обязали вакцинироваться от COVID-19 до 15 декабря

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США, Среда 15 сентября 2021 01:54
Военных США обязали вакцинироваться от COVID-19 до 15 декабря Фото: военных США обязали пройти вакцинацию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Все солдаты действующей службы США пройдут вакцинацию от коронавируса до 15 декабря. Об этом заявили в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Генерал-лейтенант и генеральный хирург армии США Р. Скотт Дингл заявил, что это вопрос жизни и смерти.

"Это буквально вопрос жизни и смерти для наших солдат, их семей и сообществ, в которых мы живем", - заявил он.

Он также отметил, что обязательную вакцинацию для солдат вводят из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

"Количество случаев заболевания и смертей продолжают вызывать беспокойство по мере распространения варианта "Дельта", что делает защиту войск посредством обязательной вакцинации приоритетом здоровья и готовности для всей армии", - говорит Дингл.

В первую очередь будут вакцинировать действующих военных, а подразделения резерва и национальной гвардии будут полностью вакцинированы до 30 июня 2022 года.

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III в августе издал указ, предписывающий обязательную вакцинацию для военнослужащих. Он поручил секретарям различных видов вооруженных сил установить амбициозные сроки реализации и регулярно отчитываться о завершении вакцинации.

В заявлении армии говорится, что военнослужащие, которые отказываются от вакцины, сначала получат совет от своего начальства пройти вакцинацию. Если они не получат освобождение от вакцинации по медицинским, религиозным или административным причинам, то могут быть уволены или подвергнуты дисциплинарному взысканию.

Напомним, что в США будут вакцинировать сотрудников федеральных ведомств.

Также сообщалось, что в США вакцинация от коронавируса станет обязательной для госслужащих.

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