Військових США зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 до 15 грудня

Всі солдати діючої служби США пройдуть вакцинацію від коронавірусу до 15 грудня. Про це заявили в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Генерал-лейтенант і генеральний хірург армії США Р. Скотт Дінгл заявив, що це питання життя і смерті.

"Це буквально питання життя і смерті для наших солдатів, їх сімей і спільнот, в яких ми живемо", - заявив він.

Він також зазначив, що обов'язкову вакцинацію для солдатів вводять через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

"Кількість випадків захворювання і смертей продовжують викликати занепокоєння в міру поширення варіанту "Дельта", що робить захист військ за допомогою обов'язкової вакцинації пріоритетом здоров'я і готовності для всієї армії", - говорить Дінгл.

В першу чергу будуть вакцинувати діючих військових, а підрозділи резерву і Національної гвардії будуть повністю вакциновані до 30 червня 2022 року.

Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III в серпні видав указ, який наказує обов'язкову вакцинацію для військовослужбовців. Він доручив секретарям різних видів збройних сил встановити амбітні терміни реалізації та регулярно звітувати про завершення вакцинації.