Військових США зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 до 15 грудня
Всі солдати діючої служби США пройдуть вакцинацію від коронавірусу до 15 грудня. Про це заявили в армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Генерал-лейтенант і генеральний хірург армії США Р. Скотт Дінгл заявив, що це питання життя і смерті.
"Це буквально питання життя і смерті для наших солдатів, їх сімей і спільнот, в яких ми живемо", - заявив він.
Він також зазначив, що обов'язкову вакцинацію для солдатів вводять через поширення штаму коронавірусу "Дельта".
"Кількість випадків захворювання і смертей продовжують викликати занепокоєння в міру поширення варіанту "Дельта", що робить захист військ за допомогою обов'язкової вакцинації пріоритетом здоров'я і готовності для всієї армії", - говорить Дінгл.
В першу чергу будуть вакцинувати діючих військових, а підрозділи резерву і Національної гвардії будуть повністю вакциновані до 30 червня 2022 року.
Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III в серпні видав указ, який наказує обов'язкову вакцинацію для військовослужбовців. Він доручив секретарям різних видів збройних сил встановити амбітні терміни реалізації та регулярно звітувати про завершення вакцинації.
У заяві армії йдеться, що військовослужбовці, які відмовляються від вакцини, спочатку отримають пораду від свого начальства пройти вакцинацію. Якщо вони не отримають звільнення від вакцинації з медичних, релігійних або адміністративних причин, то можуть бути звільнені або піддані дисциплінарному стягненню.
Нагадаємо, що у США будуть вакцинувати співробітників федеральних відомств.
Також повідомлялося, що у США вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою для держслужбовців.