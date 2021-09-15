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Військових США зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 до 15 грудня

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США, Середа 15 вересня 2021 01:54
Військових США зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 до 15 грудня Фото: військових США зобов'язали пройти вакцинацію (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Всі солдати діючої служби США пройдуть вакцинацію від коронавірусу до 15 грудня. Про це заявили в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Генерал-лейтенант і генеральний хірург армії США Р. Скотт Дінгл заявив, що це питання життя і смерті.

"Це буквально питання життя і смерті для наших солдатів, їх сімей і спільнот, в яких ми живемо", - заявив він.

Він також зазначив, що обов'язкову вакцинацію для солдатів вводять через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

"Кількість випадків захворювання і смертей продовжують викликати занепокоєння в міру поширення варіанту "Дельта", що робить захист військ за допомогою обов'язкової вакцинації пріоритетом здоров'я і готовності для всієї армії", - говорить Дінгл.

В першу чергу будуть вакцинувати діючих військових, а підрозділи резерву і Національної гвардії будуть повністю вакциновані до 30 червня 2022 року.

Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III в серпні видав указ, який наказує обов'язкову вакцинацію для військовослужбовців. Він доручив секретарям різних видів збройних сил встановити амбітні терміни реалізації та регулярно звітувати про завершення вакцинації.

У заяві армії йдеться, що військовослужбовці, які відмовляються від вакцини, спочатку отримають пораду від свого начальства пройти вакцинацію. Якщо вони не отримають звільнення від вакцинації з медичних, релігійних або адміністративних причин, то можуть бути звільнені або піддані дисциплінарному стягненню.

Нагадаємо, що у США будуть вакцинувати співробітників федеральних відомств.

Також повідомлялося, що у США вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою для держслужбовців.

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