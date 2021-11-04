Волинська область в суботу може потрапити в "червону" зону карантину

У суботу, 6 листопада, Волинська область може перейти в "червону" зону адаптивного карантину. Оскільки в регіоні зростає захворюваність на коронавірус і кількість госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Конкурент" .

Санітарний лікар області Наталія Янко заявила, що рішення про те, що Волинь потрапить в "червону" зону буде прийматися Державною комісією в п'ятницю, 5 листопада. Однак, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні, ймовірність введення "червоної" зони залишається досить високою.

Вона додала, що у "червоній" зоні заклади можуть працювати, якщо персонал вакцинований на 100%. Однак, на відміну від "помаранчевої" зони, в "червоній" зоні працівники зобов'язані мати "зелений" сертифікат, тобто отримати дві дози вакцини.