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Волинська область в суботу може потрапити в "червону" зону карантину

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Волинська область, Четвер 04 листопада 2021 20:45
Волинська область в суботу може потрапити в "червону" зону карантину Фото: Волинська область в суботу може потрапити в "червону" зону карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 6 листопада, Волинська область може перейти в "червону" зону адаптивного карантину. Оскільки в регіоні зростає захворюваність на коронавірус і кількість госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Конкурент".

Санітарний лікар області Наталія Янко заявила, що рішення про те, що Волинь потрапить в "червону" зону буде прийматися Державною комісією в п'ятницю, 5 листопада. Однак, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні, ймовірність введення "червоної" зони залишається досить високою.

Вона додала, що у "червоній" зоні заклади можуть працювати, якщо персонал вакцинований на 100%. Однак, на відміну від "помаранчевої" зони, в "червоній" зоні працівники зобов'язані мати "зелений" сертифікат, тобто отримати дві дози вакцини.

При цьому заклади можуть бути заповнені на 100% при дотриманні санітарно-гігієнічних правил. Якщо ж відвідувачі не вакциновані - заклад може бути заповнений не більше ніж на 50%.

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