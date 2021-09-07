ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Волынской области обнаружили "Дельту" у 17-дневного ребенка

Новина українською →
Волынь, Вторник 07 сентября 2021 18:11
В Волынской области обнаружили "Дельту" у 17-дневного ребенка Фото: в Волынской области обнаружили "Дельту" у 17-дневного ребенка (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Волынской области зафиксировали 47 случаев заболевания штаммом "Дельта". Также болезнь обнаружили и у 17-дневного ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного государственного санитарного врача Волынской области Натальи Янко во время брифинге.

"В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта". Среди тех, кто заболел - жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", - отметила Янко.

Также она добавила, что все больные пациенты не имели ни одной прививки против коронавируса, а большинство из них не выезжали за пределы области.

Сейчас в Волынской области коэффициент выявления случаев инфицирования превышает коэффициент "зеленой зоны" на 4%.

"В школе поселка городского типа Турийск выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболело еще 8 человек, в том числе двое детей в возрасте от 7 месяцев до 7 лет", - добавила Янко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе