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У Волинській області виявили "Дельту" у 17-денної дитини

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Волинь, Вівторок 07 вересня 2021 18:11
У Волинській області виявили "Дельту" у 17-денної дитини Фото: у Волинській області виявили "Дельту" у 17-денної дитини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Волинській області зафіксували 47 випадків захворювання на штам "Дельта". Також хворобу виявили й у 17-денної дитини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко під час брифінгу.

"У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Серед тих, хто захворів - мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року", - відзначила Янко.

Також вона додала, що усі хворі пацієнти не мали жодного щеплення проти коронавірусу, а більшість з них не виїжджали за межі області.

Наразі в Волинській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує коефіцієнт "зеленої зони" на 4%.

"У школі селища міського типу Турійськ виявлено 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у працівників закладу. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще 8 осіб, в тому числі двоє дітей віком від 7 місяців до 7 років", - додала Янко.

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