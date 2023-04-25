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ВООЗ близька до оголошення про закінчення пандемії COVID-19, - вірусолог

Фото: Джорджо Палу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нібито близька до того, щоб оголосити про закінчення пандемії коронавірусу. Оскільки після низки мутацій він вже не становить такої небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву вірусолога, президента Італійської агенції з ліків (Aifa) Джорджо Палу в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Потрібно оголосити кінець пандемії. Я вважаю, що Всесвітня організація охорони здоров’я близька до цього, але затримка пов’язана із залишком обережності", - заявив Палу.

Він зазначив, що циркулюючий штам "Арктур" часто стає причиною застуди та кон'юнктивіту у дітей.

"Він має дуже короткий інкубаційний період, два дні порівняно з початковими 7-8, що прискорює його передачу, але при цьому вірус зупиняється у верхніх дихальних шляхах, не проникаючи в легені, завдяки чому захворювання протікає у легкій чи безсимптомній формі", - розповів Палу.

За словами вірусолога, необхідність вакцинуватися зберігається лише для груп ризику, у тому числі людей похилого віку.

"Чекаємо на офіційний сигнал про закінчення (пандемії COVID-19 - ред.). Звичайно, ми живемо в контексті, який з вірусологічного погляду, безперечно, є постпандемічним. Дані про смертність, захворюваність, італійські та міжнародні госпіталізації, які постійно знижуються, також говорять про це", - додав Палу.

Нагадаємо, як раніше заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, організація до кінця 2023 року зможе оголосити про завершення пандемії COVID-19 у світі.

Додамо, що президент США Джо Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19.

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