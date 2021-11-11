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У Східній Європі зростає смертність від COVID. Морги Румунії та Болгарії переповнені, - The Guardian

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Європа, Четвер 11 листопада 2021 17:15
У Східній Європі зростає смертність від COVID. Морги Румунії та Болгарії переповнені, - The Guardian Фото: у Східній Європі зростає смертність від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Дві країни Східної Європи - Румунія та Болгарія - реєструють найвищі щоденні показники смертності від коронавірсу. Там спостерігається найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Керівник університетської лікарні швидкої допомоги Бухареста (Румунія) Каталін Цирстой заявив, що щодня в країні помирає стільки людей, скільки становить населення звичайного села в Румунії. За його словами, морги переповнені жертвами COVID-19. А система охорони здоров'я близька до критичної точки.

"Все це викликано однією річчю: нездатністю населення зрозуміти, що їм необхідно пройти вакцинацію", - наголосив Цирстой.

У Румунії середній денний рівень смертності більш ніж у 30 разів вищий, ніж у Португалії, Франції чи Іспанії.

Незважаючи на регулярне постачання вакцини, дві країни повністю вакцинували найнижчу частку свого населення в ЄС: 34,3% жителів Румунії отримали дві ін'єкції, а в Болгарії повністю пройшли вакцинацію 22,8% жителів країни.

Для порівняння, у країнах ЄС середній показник становить 65,2%. У таких країнах як Франція, Італія, Бельгія, Данія показник вакцинації наближається або перевищує 70%, а на Мальті та в Португалії - 80%.

Нагадаємо, 11 листопада у столиці Ізраїлю Єрусалимі розпочалися навчання "Омега", які організовані для підготовки до можливої хвилі смертельного штаму коронавірусу.

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