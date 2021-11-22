Вовремя ли начнутся зимние каникулы в школах Киева: ответ КГГА

Несмотря на то, что школы Киева в "красной" зоне адаптивного карантина некоторое время работали в дистанционном формате, зимние каникулы начнутся вовремя. Продления зимних каникул не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Как заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский, школьники уйдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет.

По его словам, по состоянию на 22 ноября в Киеве не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй (находится на балансе Министерства образования и науки) отопление так и не включили по непонятным причинам.

Отметим, как правило, зимние каникулы начинаются в конце декабря и длятся две недели. Этой зимой они продлятся с 25 декабря по 9 января включительно.