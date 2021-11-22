ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Чи вчасно почнуться зимові канікули в школах Києва: відповідь КМДА

Новость на русском →
Києва, Понеділок 22 листопада 2021 18:23
Чи вчасно почнуться зимові канікули в школах Києва: відповідь КМДА Фото: школи Києва вчасно підуть на зимові канікули (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Незважаючи на те, що школи Києва в "червоній" зоні адаптивного карантину деякий час працювали в дистанційному форматі, зимові канікули почнуться вчасно. Продовження зимових канікул не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, школярі підуть на зимові канікули вчасно і продовження канікул не буде.

За його словами, станом на 22 листопада в Києві не змогли відкритися тільки дві школи в Солом'янському районі через проблеми з теплом: у першій сталася аварія на трубопроводі, а в другій (знаходиться на балансі Міністерства освіти і науки) опалення так і не включили з незрозумілих причин.

Відзначимо, як правило, зимові канікули починаються в кінці грудня і тривають два тижні. Цієї зими вони триватимуть з 25 грудня по 9 січня включно.

Нагадаємо, школи в Києві повернулися до очного навчання, але говорити про вихід з "червоної" зони поки ще рано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ школа
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус