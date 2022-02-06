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В ВОЗ анонсировали паузу по заболеваемости COVID в Европе

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Великобритания, Воскресенье 06 февраля 2022 01:07
В ВОЗ анонсировали паузу по заболеваемости COVID в Европе Фото: ВОЗ анонсировал паузу по заболеваемости COVID в Европе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В европейских странах ожидают паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса. Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, в последнюю неделю в Европе было зарегистрировано 12 миллионов новых случаев COVID-19. При этом он отметил, что "число смертей в регионе начинает стабилизироваться".

Клюге отметил, что сейчас что есть возможность взять под контроль передачу коронавируса. Он объяснил это тем, что многие люди невосприимчивы к "Омикрону" благодаря вакцинации и тому, что уже переболели.

П словам Клюге, сейчас наблюдается "благоприятная сезонная пауза, когда мы выходим из зимы", в то время как "более низкая серьезность варианта Омикрон" также помогает.

"Это оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от заражений, даже с более опасным вариантом", - сказал он.

Однако он отметил, что появление новых штаммов коронавируса неизбежно, поэтому странам стоит продолжать вакцинацию населения и тестирование.

Напомним, что Португалия упрощает правила въезда. Тесты больше не нужны вакцинированным путешественникам.

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