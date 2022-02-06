В ВОЗ анонсировали паузу по заболеваемости COVID в Европе
В европейских странах ожидают паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса. Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, в последнюю неделю в Европе было зарегистрировано 12 миллионов новых случаев COVID-19. При этом он отметил, что "число смертей в регионе начинает стабилизироваться".
Клюге отметил, что сейчас что есть возможность взять под контроль передачу коронавируса. Он объяснил это тем, что многие люди невосприимчивы к "Омикрону" благодаря вакцинации и тому, что уже переболели.
П словам Клюге, сейчас наблюдается "благоприятная сезонная пауза, когда мы выходим из зимы", в то время как "более низкая серьезность варианта Омикрон" также помогает.
"Это оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от заражений, даже с более опасным вариантом", - сказал он.
Однако он отметил, что появление новых штаммов коронавируса неизбежно, поэтому странам стоит продолжать вакцинацию населения и тестирование.
Напомним, что Португалия упрощает правила въезда. Тесты больше не нужны вакцинированным путешественникам.