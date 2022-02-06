В ВОЗ анонсировали паузу по заболеваемости COVID в Европе

В европейских странах ожидают паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса. Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По его словам, в последнюю неделю в Европе было зарегистрировано 12 миллионов новых случаев COVID-19. При этом он отметил, что "число смертей в регионе начинает стабилизироваться".

Клюге отметил, что сейчас что есть возможность взять под контроль передачу коронавируса. Он объяснил это тем, что многие люди невосприимчивы к "Омикрону" благодаря вакцинации и тому, что уже переболели.

П словам Клюге, сейчас наблюдается "благоприятная сезонная пауза, когда мы выходим из зимы", в то время как "более низкая серьезность варианта Омикрон" также помогает.

"Это оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от заражений, даже с более опасным вариантом", - сказал он.