У ВООЗ анонсували паузу щодо захворюваності на COVID в Європі
У європейських країнах очікують паузу щодо захворюваності та смертей від коронавірусу. Про це розповів регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, в останній тиждень в Європі було зареєстровано 12 мільйонів нових випадків COVID-19. При цьому він зазначив, що"число смертей в регіоні починає стабілізуватися".
Клюге зазначив, що зараз є можливість взяти під контроль передачу коронавірусу. Він пояснив це тим, що багато людей несприйнятливі до "Омікрону" завдяки вакцинації і тому, що вже перехворіли.
За словами Клюге, зараз спостерігається "сприятлива сезонна пауза, коли ми виходимо з зими", в той час як "більш низька серйозність варіанту Омікрон" також допомагає.
"Це залишає нам можливість для тривалого періоду спокою і набагато більш високого рівня захисту населення від заражень, навіть з більш небезпечним варіантом", - сказав він.
Однак він зазначив, що поява нових штамів коронавірусу неминуча, тому країнам варто продовжувати вакцинацію населення і тестування.
Нагадаємо, що Португалія спрощує правила в'їзду. Тести більше не потрібні вакцинованим мандрівникам.