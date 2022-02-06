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У ВООЗ анонсували паузу щодо захворюваності на COVID в Європі

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Великобританія, Неділя 06 лютого 2022 01:07
У ВООЗ анонсували паузу щодо захворюваності на COVID в Європі Фото: ВООЗ анонсував паузу щодо захворюваності COVID в Європі (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У європейських країнах очікують паузу щодо захворюваності та смертей від коронавірусу. Про це розповів регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, в останній тиждень в Європі було зареєстровано 12 мільйонів нових випадків COVID-19. При цьому він зазначив, що"число смертей в регіоні починає стабілізуватися".

Клюге зазначив, що зараз є можливість взяти під контроль передачу коронавірусу. Він пояснив це тим, що багато людей несприйнятливі до "Омікрону" завдяки вакцинації і тому, що вже перехворіли.

За словами Клюге, зараз спостерігається "сприятлива сезонна пауза, коли ми виходимо з зими", в той час як "більш низька серйозність варіанту Омікрон" також допомагає.

"Це залишає нам можливість для тривалого періоду спокою і набагато більш високого рівня захисту населення від заражень, навіть з більш небезпечним варіантом", - сказав він.

Однак він зазначив, що поява нових штамів коронавірусу неминуча, тому країнам варто продовжувати вакцинацію населення і тестування.

Нагадаємо, що Португалія спрощує правила в'їзду. Тести більше не потрібні вакцинованим мандрівникам.

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