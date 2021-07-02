ВОЗ еще не готова дать общую рекомендацию по комбинированию COVID-вакцин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова дать общую рекомендацию по комбинированию разных вакцин от COVID. На сегодня для этого еще недостаточно данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахима Хомбаха.
По его словам, исследования показывают появление хорошего иммунного ответа после комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer.
"Эти результаты обнадеживают. В то же время сейчас проходят дополнительные исследования, в том числе с препаратами других производителей… Пока мы не можем представить общую рекомендацию и сказать, что сочетать вакцины можно как угодно", - добавил Хомбах.
Он уточнил, что в отношении других вакцин нудно дождаться результатов исследований.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрешили комбинировать COVID-вакцины. На сегодня Минздрав одобрил комбинацию препаратов компаний Pfizer и Moderna.
До этого главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины не запрещено.