ВООЗ ще не готова дати загальну рекомендацію щодо комбінування COVID-вакцин
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не готова дати загальну рекомендацію щодо комбінування різних вакцин від COVID. На сьогодні для цього ще недостатньо даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ Йоахіма Хомбаха.
За його словами, дослідження показують появу хорошої імунної відповіді після комбінації вакцин AstraZeneca і Pfizer.
"Ці результати є обнадійливими. У той же час зараз проходять додаткові дослідження, в тому числі з препаратами інших виробників... Поки ми не можемо надати загальну рекомендацію і сказати, що поєднувати вакцини можна як завгодно", - додав Хомбах.
Він уточнив, що щодо інших вакцин нудно дочекатися результатів досліджень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні дозволили комбінувати COVID-вакцини. На сьогодні МОЗ схвалив комбінацію препаратів компаній Pfizer і Moderna.
До цього головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що змішувати вакцини не заборонено.