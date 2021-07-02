ВООЗ ще не готова дати загальну рекомендацію щодо комбінування COVID-вакцин

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не готова дати загальну рекомендацію щодо комбінування різних вакцин від COVID . На сьогодні для цього ще недостатньо даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ Йоахіма Хомбаха.

За його словами, дослідження показують появу хорошої імунної відповіді після комбінації вакцин AstraZeneca і Pfizer.

"Ці результати є обнадійливими. У той же час зараз проходять додаткові дослідження, в тому числі з препаратами інших виробників... Поки ми не можемо надати загальну рекомендацію і сказати, що поєднувати вакцини можна як завгодно", - додав Хомбах.

Він уточнив, що щодо інших вакцин нудно дочекатися результатів досліджень.