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ВОЗ еще не готова дать общую рекомендацию по комбинированию COVID-вакцин

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова дать общую рекомендацию по комбинированию разных вакцин от COVID. На сегодня для этого еще недостаточно данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахима Хомбаха.

По его словам, исследования показывают появление хорошего иммунного ответа после комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer.

"Эти результаты обнадеживают. В то же время сейчас проходят дополнительные исследования, в том числе с препаратами других производителей… Пока мы не можем представить общую рекомендацию и сказать, что сочетать вакцины можно как угодно", - добавил Хомбах.

Он уточнил, что в отношении других вакцин нудно дождаться результатов исследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрешили комбинировать COVID-вакцины. На сегодня Минздрав одобрил комбинацию препаратов компаний Pfizer и Moderna.

До этого главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины не запрещено.

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ВОЗВакцинаCOVID-19