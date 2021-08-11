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ВОЗ испытает три новых препарата против коронавируса

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Швейцария , Среда 11 августа 2021 16:21
ВОЗ испытает три новых препарата против коронавируса Фото: ВОЗ начнет тестирование новых препаратов против коронавируса (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения начала тестирование трех новых препаратов против коронавируса на госпитализированных пациентах. В испытаниях участвуют 52 страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Как отмечает пресс-служба ВОЗ, речь идет об артесунате, иматинибе и инфликсимабе, у которых был выявлен потенциал к снижению риска летального исхода у тяжелобольных пациентов.

Стоит отметить, что артесуант используется во время болезни малярией, иматиниб - при некоторых случаях онкологии, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, среди которых ревматоидный артрит и болезнь Крона.

К испытаниям привлечены более 600 больниц в 52 странах мира.

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