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ВОЗ: каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек

Новина українською → Женева, Четверг 19 ноября 2020 18:40
ВОЗ: каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек Фото: Ханс Клюге (euro.who.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня Всемирная организация здравоохранения зафиксировала почти 16 млн случаев коронавируса в Европе, в том числе почти 355 тысяч летальных. На Европу в общем приходится 28% мировых случаев заражения и 26% смертей.

Об этом говорится в заявлении директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, размещенном на сайте организации.

По словам Клюге, в последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилась на 18%. На прошлой неделе в Европе зафиксировали свыше 29 тысяч летальных случаев.

"То есть в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от COVID-19. Сейчас в Европе из-за COVID-19 ежедневно умирает в среднем 4500 человек. Этого можно избежать, если все мы будем действовать", - подчеркнул он.

Кроме того, ВОЗ фиксирует все больше сигналов о перегруженности систем здравоохранения в странах Европы. Например, во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95%, а в Швейцарии - на полную.

Напомним, в Украине впервые зафиксировали свыше 13 тысяч новых больных коронавирусом за сутки. Вчера умерли от коронавируса более 250 человек, а общее количество жертв уже перевалило за 10 тысяч.

В то же время данные социологического исследования группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что более 40% украинцев не боятся заразиться коронавирусом, но почти 90% боятся, что заболеют их родственники.

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