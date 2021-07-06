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ВОЗ назвала препарат, который на 13% снижает риск умереть от COVID

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Швейцария , Вторник 06 июля 2021 23:20
ВОЗ назвала препарат, который на 13% снижает риск умереть от COVID Фото: ВОЗ назвала препарат, который снижает риск летально случая от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения сообщила об обновлении рекомендаций по уходу за больными коронавирусом пациентами. Организация включила в список блокаторы рецепторов интерлейкина-6, которые спасают жизни тяжело больных людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ВОЗ.

Стоит отметить, что именно блокаторы рецепторов интерлейкина-6, являются первой эффективной рекомендацией против коронавируса, с тех пор, как в сентябре прошлого года, ВОЗ предложила использование кортикостероидов.

Известно, что пациенты, находящиеся в критическом состоянии, страдают из-за чрезмерной реакции иммунной системы, впрочем, именно препараты, которые блокируют рецепторы интерлейкина-6, могут подавить чрезмерную реакцию организма.

Согласно метаанализу, рекомендация ВОЗ помогает снизить уровень смертности на 13% по сравнению со стандартным протоколом лечения. В частности, вероятность искусственной вентиляции легких также уменьшается на 28%.

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