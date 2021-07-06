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ВООЗ назвала препарат, який на 13% знижує ризик померти від COVID

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Швейцарія , Вівторок 06 липня 2021 23:20
ВООЗ назвала препарат, який на 13% знижує ризик померти від COVID Фото: ВООЗ назвала препарат, який знижує ризик летально випадку від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про оновлення рекомендацій стосовно догляду за хворими на коронавірус пацієнтами. Організація включила до списку блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, які рятують життя важко хворих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Варто відзначити, що саме блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, є першою ефективною рекомендацією проти коронавірусу, з того часу, як у вересні минулого року, ВООЗ запропонувала використання кортикостероїдів.

Відомо, що пацієнти, які перебувають у критичному стані, страждають через надмірну реакцію імунної системи, втім, саме препарати, які блокують рецептори інтерлейкіну-6, можуть пригнітити надмірну реакцію організму.

Відповідно до метааналізу, рекомендація ВООЗ допомагає знизити рівень смертності на 13% у порівнянні зі стандартним протоколом лікування. Зокрема, ймовірність штучної вентиляції легенів також зменшується на 28%.

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