Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения COVID-19. Рекомендации касаются как тканевых масок, так и медицинских.
Об этом сообщили на странице ВОЗ в Украине.
В частности, тканевые (немедицинские) маски рекомендуется носить:
Медицинские маски рекомендуется носить:
ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом стоит соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение.
Кроме того, ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, ведь клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.
Кроме ношения масок, важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение.
Важно тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее одевать, носить, снимать и стирать (если она тканевая) или выбрасывать (если маска медицинская).
Ранее в ВОЗ заявляли, что страны Европы могут избежать локдаун при условии, что большинство жителей будут придерживаться масочного режима.