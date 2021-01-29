ВОЗ обратилась к странам с COVID-вакцинами: поделитесь с COVAX

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Аданом Гебреисус обратился за помощью к странам, которые уже получили вакцину от коронавируса. Он попросил помочь глобальному механизму COVAX.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании ВОЗ.

"Мы просим те правительства, которые уже получили поставки COVID-вакцин для прививки своих медработников и пожилых людей, поделиться избыточными дозами с COVAX, чтобы другие страны могли делать то же самое", - отметил гендиректор ВОЗ.

Что такое механизм COVAX

Глобальный механизм COVAX был создан по инициативе альянса GAVI, ВОЗ и Коалиции за эпидемической готовности к инновациям (CEPI). Цель механизма - ускорение поиска вакцин от коронавируса и их поставки во все страны.

В рамках механизма COVAX планируют распределить 2 млрд доз эффективных COVID-вакцин между странами, которые подали соответствующую заявку. Каждая страна должна получить от механизма доз вакцины в таком количестве, чтобы вакцинировать 20% населения.

COVAX и Украина

Украина также подала заявку на получение COVID-вакцин в рамках глобального механизма COVAX. Украина должна получить 8 млн доз вакцин, которых хватит для прививки 4 млн украинцев.

Напомним, сегодня COVAX должен определить дату начала поставок вакцин от коронавируса. Именно сегодня станет известно, когда Украина получит COVID-вакцину в рамках механизма COVAX.

Кроме того, в ВОЗ заявляли, что поставки вакцин от коронавирусу по механизму COVAX могут начаться уже в феврале.