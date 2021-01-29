ВООЗ звернулася до країн з COVID-вакцинами: поділіться з COVAX

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Аданом Гебреісус звернувся за допомогою до країн, які вже отримали вакцину від коронавірусу. Він попросив допомогти глобальному механізму COVAX.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні ВООЗ.

"Ми просимо ті уряди, які вже отримали поставки COVID-вакцин для щеплення своїх медпрацівників та літніх людей, поділитися надлишковими дозами з COVAX, щоб інші країни могли робити те саме", - наголосив гендиректор ВООЗ.

Що таке механізм COVAX

Глобальний механізм COVAX був створений з ініціативи альянсу GAVI, ВООЗ та Коаліції за епідемічну готовність до інновацій (CEPI). Мета механізму - прискорення пошуку вакцин від коронавірусу та постачання їх у всі країни.

В рамках механізму COVAX планують розподілити 2 млрд доз ефективних COVID-вакцин між країнами, які подали відповідну заявку. Кожна країна має отримати від механізму доз вакцини у такій кількості, щоб вакцинувати 20% населення.

COVAX та Україна

Україна також подала заявку на отримання COVID-вакцин в рамках глобального механізму COVAX. Україна має отримати 8 млн доз вакцин, яких вистачить для щеплення 4 млн українців.

Нагадаємо, сьогодні COVAX має визначити дату початку постачання вакцин від коронавірусу. Саме сьогодні стане відомо, коли Україна отримає COVID-вакцину в рамках механізму COVAX.

Крім того, у ВООЗ заявляли, що постачання вакцин від коронавірусу по механізму COVAX може початися вже у лютому.