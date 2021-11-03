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ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину Covaxin: что о ней известно

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Среда 03 ноября 2021 14:44
ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину Covaxin: что о ней известно Фото: еще одну вакцину одобрили в ВОЗ (Jane Barlow - Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin против коронавируса. Препарат фармацевтической компании Bharat Biotech разрешен для вакцинации лиц старше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ВОЗ.

Сообщается, что техническая консультативная группа ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Covaxin соответствует стандартам по защите коронавируса. А ее преимущества намного перевешивают риски.

Согласно рекомендаций Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), вакцину Covaxin нужно применять в двух дозах с интервалом в четыре недели во всех возрастных группах старше 18 лет.

При этом на сегодня недостаточно данных о безопасности вакцины для беременных женщин. Исследования еще проводятся.

Что это за вакцина

Covaxin разработан на основе инактивированного вируса. Работает по классической схеме, доставляя в организм фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Таким же способом ранее были получены китайские вакцины CoronaVac и Sinopharm.

Эффективность выше 90%

По данным третьей фазы испытаний, Covaxin эффективен на 93,4% против тяжелого симптоматического COVID-19. Кроме того, данные показали, что вакцина обеспечивает 65,2% защиты от штамма "Дельта".

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