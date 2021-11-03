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ВООЗ схвалила індійську COVID-вакцину Covaxin: що про неї відомо

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Середа 03 листопада 2021 14:44
ВООЗ схвалила індійську COVID-вакцину Covaxin: що про неї відомо Фото: ще одну вакцину схвалили у ВООЗ (Jane Barlow-Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin проти коронавірусу. Препарат фармацевтичної компанії Bharat Biotech дозволений для вакцинації осіб старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ВООЗ.

Повідомляється, що технічна консультативна група ВООЗ дійшла висновку, що вакцина Covaxin відповідає стандартам щодо захисту коронавірусу. А її переваги набагато переважують ризики.

Згідно рекомендацій стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), вакцину Covaxin потрібно застосовувати у двох дозах з інтервалом у чотири тижні у всіх вікових групах старше 18 років.

При цьому на сьогодні недостатньо даних про безпеку вакцини для вагітних жінок. Дослідження ще проводяться.

Що це за вакцина

Covaxin розроблений на основі інактивованого вірусу. Працює за класичною схемою, доставляючи в організм фрагменти "убитого" коронавірусу, щоб викликати імунну реакцію. Таким же способом раніше були отримані китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm.

Ефективність вище 90%

За даними третьої фази випробувань, Covaxin ефективний на 93,4% проти важкого симптоматичного COVID-19. Крім того, дані показали, що вакцина забезпечує 65,2% захисту від штаму "Дельта".

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