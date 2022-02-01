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ВОЗ об отмене карантина в странах: защитите людей другими способами

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса. Он призвал правительства этих стран все равно предотвращать распространение коронавируса, но другими способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВОЗ в Женеве.

"Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что из-за вакцинации, высокой заразности "Омикрона" и меньшей тяжести течения болезни предотвращение передачи больше невозможно и ненужно", - сказал глава ВОЗ.

Он пояснил, что несмотря на меньшую агрессивность "Омикрона" предотвращать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.

"Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемому карантину. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты в наборе инструментов, а не только вакцины", - отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что пока преждевременно объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.

"ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре подвида варианта "Омикрон", вызывающие беспокойство, включая BA.2. Этот вирус будет продолжать развиваться, поэтому мы призываем страны продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности", - добавил он.

Напомним, Англия в марте этого года планирует отменить все карантинные ограничения.

О смягчении карантина, несмотря на волну "Омикрона", заявили и власти Дании.

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