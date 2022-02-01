ВОЗ об отмене карантина в странах: защитите людей другими способами

"Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что из-за вакцинации, высокой заразности "Омикрона" и меньшей тяжести течения болезни предотвращение передачи больше невозможно и ненужно", - сказал глава ВОЗ.

Он пояснил, что несмотря на меньшую агрессивность "Омикрона" предотвращать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.

"Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемому карантину. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты в наборе инструментов, а не только вакцины", - отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что пока преждевременно объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.

"ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре подвида варианта "Омикрон", вызывающие беспокойство, включая BA.2. Этот вирус будет продолжать развиваться, поэтому мы призываем страны продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности", - добавил он.