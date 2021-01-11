ВОЗ оценила опасность новых мутаций коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на появления новых мутаций коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Он рассказал, вливают ли новые штаммы коронавируса на тяжесть болезни.

Об этом шла речь на заседании ВОЗ в Женеве, которое транслировалось в YouTube.

По словам Габреисуса, новые мутации коронавируса пока не вливаются на тяжесть COVID-19, однако он не исключает появление новых его штаммов.

"В минувшие выходные Япония сообщила ВОЗ о выявлении нового варианта коронавируса. Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций", - сказал он.

В то же время, как подчеркнул глава ВОЗ, появление новых штаммов затрудняет работу и так перегруженных систем здравоохранения, поэтому люди должны придерживаться рекомендуемых мер безопасности, чтобы уменьшить распространение вируса.

Напомним, в воскресенье новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.

Кроме того, в Мексике впервые подтвердили "британскую" мутацию коронавируса. Новый штамм обнаружили у мужчины, который прилетел из Амстердама.