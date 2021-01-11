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ВООЗ оцінила небезпечність нових мутацій коронавірусу

Новость на русском → Женева, Понеділок 11 січня 2021 23:01
ВООЗ оцінила небезпечність нових мутацій коронавірусу Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус відреагував на появи нових мутацій коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Він розповів, чи вливають нові штами коронавірусу на тяжкість хвороби.

Про це йшлося на засіданні ВООЗ у Женеві, яке транслювалося в YouTube.

За словами Габреісуса, нові мутації коронавірусу поки що не вливаються на тяжкість COVID-19, однак він не виключає появу нових його штамів.

"Минулими вихідними Японія повідомила ВООЗ про виявлення нового варіанта коронавірусу. Чим більше вірус поширюється, тим більше шансів для появи його варіацій", - сказав він.

Водночас, як наголосив глава ВООЗ, поява нових штамів ускладнює роботу і так перевантажених систем охорони здоров'я, тому люди повинні дотримуватися рекомендованих заходів безпеки, щоб зменшити поширення вірусу.

Нагадаємо, у неділю нову мутацію коронавірусу виявили в Японії. Новий штам підтвердили у людей, які прибули з Бразилії. Японські вчені поки не встановили, чи заразніший цей штам коронавірусу за інші.

Крім того, у Мексиці вперше підтвердили "британську" мутацію коронавірусу. Новий штам виявили у чоловіка, який прилетів з Амстердама.

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