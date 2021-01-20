В ВОЗ ожидают, что смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю

В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.

Об этом заявил в Twitter ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Так, за прошлую неделю зафиксировали более чем 93 тысяч смертельных исходов.

"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю", - говорится в сообщении.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что в мире будет произведено достаточное количество вакцины против коронавируса. ВОЗ уже зарегистрировала 2 млрд доз COVID-вакцин от пяти производителей.

РБК-Украина писало, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется на то, что 2021 год станет годом исцеления для человечества и мировой экономики. Он призвал мировые державы к преодолению пандемии коронавируса.