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У ВООЗ очікують, що смертність від COVID-19 перевищить 100 тисяч в тиждень

Новость на русском → Середа 20 січня 2021 04:24
У ВООЗ очікують, що смертність від COVID-19 перевищить 100 тисяч в тиждень Фото: Майк Райан (twitter.com/UNGeneva)
Автор: Инна Собора

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують, що смертність від коронавіруса перевищить 100 тисяч в тиждень. Це має статися найближчим часом.

Про це заявив в Twitter провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Так, за минулий тиждень зафіксували більш ніж 93 000 смертельних випадків.

"Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від COVID-19 перевищить 100 000 на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреисус заявив, що в світі буде вироблено достатня кількість вакцини проти коронавіруса. ВООЗ уже зареєструвала 2 млрд доз COVID-вакцин від п'яти виробників.

РБК-Україна писало, що Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається на те, що 2021 рік стане роком зцілення для людства і світової економіки. Він закликав світові держави до подолання пандемії коронавіруса.

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