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ВОЗ предостерегла страны от поспешных мер из-за нового штамма COVID

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Пятница 26 ноября 2021 16:20
ВОЗ предостерегла страны от поспешных мер из-за нового штамма COVID Фото: ВОЗ просит страны не вводить поспешные ограничительные меры из-за нового штамма COVID (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на новый вариант коронавируса B.1.1.529. Она предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заседание специалистов ВОЗ состоялось в Женеве. На собрании они оценивали новый "южноафриканский" вариант коронавируса.

"На данный момент мы предостерегаем от принятия мер в отношении поездок... ВОЗ рекомендует странам продолжать применять"научный подход", основанный на оценках риска, при принятии каких-либо мер",- заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По его словам, потребуется несколько недель, чтобы определить трансмиссивность нового штамма и эффективность вакцин.

"Мы еще очень мало об этом знаем. Что мы действительно понимаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И проблема заключается в том, что когда существует так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", - сообщила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает "серьезную международную озабоченность". Он предположил, что новый вариант с высокой вероятностью широко распространился за пределы Ботсваны и ЮАР.

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