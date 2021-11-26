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ВООЗ застерегла країни від поспішних заходів через новий штам COVID

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П'ятниця 26 листопада 2021 16:20
ВООЗ застерегла країни від поспішних заходів через новий штам COVID Фото: ВООЗ просить країни не вводити поспішних обмежувальних заходів через новий штам COVID (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 26 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відреагувала на новий варіант коронавірусу B.1.1.529. Вона застерегла країни від поспішного запровадження обмежень на поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Засідання фахівців ВООЗ відбулося у Женеві. На зборах вони оцінювали новий "південноафриканський" варіант коронавірусу.

"На даний момент ми застерігаємо від вжиття заходів щодо поїздок... ВООЗ рекомендує країнам продовжувати застосовувати "науковий підхід", заснований на оцінках ризику під час вживання будь-яких заходів", - заявив прес-секретар ВООЗ Крістіан Ліндмайєр.

За його словами, потрібно декілька тижнів, щоб визначити трансмісивність нового штаму та ефективність вакцин.

"Ми ще дуже мало про це знаємо. Що ми дійсно розуміємо, то це те, що цей варіант має велику кількість мутацій. І проблема полягає в тому, що коли існує так багато мутацій, це може вплинути на поведінку вірусу", - повідомила епідеміолог та технічний керівник ВООЗ з COVID-19 Марія ван Керхове.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що новий варіант коронавірусу B.1.1.529 викликає "серйозну міжнародну стурбованість". Він припустив, що новий варіант з високою ймовірністю широко поширився за межі Ботсвани та ПАР.

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