ВОЗ предупредила о недостаточности данных для подтверждения необходимости ревакцинации

ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Организация подчеркнула, чтобы страны сосредоточились на увеличении количества вакцинированных людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг ВОЗ .

"Как и с другими вакцинами, эффективность вакцины против коронавируса со временем снижается. Но исследования показывают, что в целом вакцины обеспечивают довольно высокий уровень защиты", - отметила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд.

По словам Линдстранд, сегодня странам необходимо увеличить количество вакцинированных лиц, а не использовать ограниченные ресурсы для повторного введения препарата.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан отметила, что использование третьей дозы вакцины, может стать оптимальной рекомендацией, впрочем этот вопрос будет подниматься через один, или два года.