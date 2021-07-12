ВООЗ попередила про недостатність даних для підтвердження необхідності ревакцинації

ВООЗ заявила про недостатність даних стосовно необхідності у бустерних дозах вакцини. Організація наголосила, аби країни зосередились на збільшені кількості вакцинованих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг ВООЗ .

"Як і з іншими вакцинами, ефективність вакцини від коронавірусу з часом знижується. Але дослідження показують, що в цілому вакцини забезпечують досить високий рівень захисту", - відзначила експерт ВООЗ з імунізації Анн Ліндстранд.

За словами Ліндстранд, сьогодні країнам необхідно збільшити кількість вакцинованих осіб, а не використовувати обмежені ресурси за для повторного введення препарату.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан відзначила, що використання третьої дози вакцини, може стати оптимальною рекомендацією, втім це питання порушуватиметься через один, або два роки.