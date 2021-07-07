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ВОЗ призвала Европу повременить с вакцинацией детей от COVID

Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает Европу отсрочить вакцинацию детей. Сегодня первоочередной задачей является равномерное распределение препарата между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт ВОЗ.

Отвечая на вопрос о вакцинации подростков, эксперт Организации по иммунизации Анн Линдстранд отметила важность равномерного распределения вакцин между странами.

По словам Линдстранд, американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня странам необходимо делиться препаратом с механизмом COVAX, чтобы направить его в более нуждающиеся страны, прежде чем вакцинировать детей.

"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и людей пожилого возраста, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании", - отметила эксперт.

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